Yine sosyal medya yine olay şaka

Çalışan adam resmen aklını oynattı

28 Temmuz 2018 14:17
Yine sosyal medya yine olay şaka
Çalışan adam resmen aklını oynattı



Günün içinden kısa kısa
Fatih Terim devrede! Andre Silva yolda...

Galatasaray'dateknik direktör Fatih Terim'in Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva için bizzat devreye girdiği öğrenildi.
İtalyan ekibinin geçen sezon 38 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Silva ligde 24 maçta 2 golle beklentileri karşılayamasa da Avrupa'da çıktığı 14 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.


Aziz Yıldırım, harekete geçti! Haftaya cevap verecek...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'de yaptığı açıklamalar Aziz Yıldırım'ı çok kızdırdı.
Takvim'de yer alan habere göre; Koç'un "Borç Aziz yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" sözlerine kızan Yıldırım'ın kurmaylarının iki gündür toplantı üstüne toplantı yaptığı ortaya çıktı.
Yıldırım'ın mali danışmanları ve hukukçularının Ali Koç'un açıklamalarını tek tek inceledikleri belirlendi. Ali Koç'un borcu bilerek abarttığını ve taraftarın yanlış yönlendirildiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları gerekirse konuyu hukuki platforma taşımayı planlıyor.


Fikret Orman'ı ikna eden rapor: "Alalım, 15'e satarız!"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı. Bonservisine 1.2 milyon euro ödenecek olan 1.91 boyundaki başarılı futbolcunun vatandaşı Gary Medel tarafından önerildiği ortaya çıktı.




Diğer Haberler

Meksika'da Osorio dönemi sona erdi Futbol

Meksika'da Osorio dönemi sona erdi
Allegri: 'Ronaldo, bizi masalsı bir takım yaptı!' Juventus

Allegri: "Ronaldo, bizi masalsı bir takım yaptı!"
Ali Koç: 'Fenerbahçe Kurtuluş Savaşı içerisindedir' Fenerbahçe

Ali Koç: "Fenerbahçe Kurtuluş Savaşı içerisindedir"
Yine sosyal medya yine olay şaka Sosyal Medya Dedikoduları

Yine sosyal medya yine olay şaka
Saf futbol yeteneği; Jay Jay Okocha Sosyal Medya Dedikoduları

Saf futbol yeteneği; Jay Jay Okocha
MİLLİ SPORCUMUZ FERİT OSMANLI RUS RAKİBİYLE BÖYLE DALGA GEÇTİ! Sosyal Medya Dedikoduları

MİLLİ SPORCUMUZ FERİT OSMANLI RUS RAKİBİYLE BÖYLE DALGA GEÇTİ!
Medipol Başakşehir, Avusturya yolcusu Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Avusturya yolcusu
Fenerbahçeli yönetici Şaban Erdikler'den vergi açıklaması Fenerbahçe

Fenerbahçeli yönetici Şaban Erdikler'den vergi açıklaması
Beşiktaş B36 Torshavn maçının bilet fiyatları belli oldu Beşiktaş

Beşiktaş B36 Torshavn maçının bilet fiyatları belli oldu
Daha fazla göster
1

Kurt Zouma'da fark 2 milyon euro!
2

Milan, Bonucci'nin alternatifini buldu: Kjaer
3

Flamengo, Vitinho'yu resmen açıkladı!
4

Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu!
5

Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımları!
6

Galatasaray'ın Maicon planı! Maaşı...
7

Real Madrid'in 17'lik yıldızı: "Yeni Robinho olmak istemiyorum"
8

Bursaspor'dan Beşiktaş'a Harun yanıtı; "Cimri olmayın"
9

Dursun Özbek'ten Gomis ve zam açıklaması
10

Benfica'nın golcüsü Jonas'a Brezilya'dan talip!
yukarı ok