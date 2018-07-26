Yine sosyal medya yine olay şaka

Çalışan adam resmen aklını oynattı

23 Temmuz 2018 17:34
Yine sosyal medya yine olay şaka
Çalışan adam resmen aklını oynattı

GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Galatasaray, Höwedes için bastırıyor

Jason Denayer'i satmak isteyen Manchester City ile kiralama konusunda anlaşamayan Galatasaray, Schalke ile Höwedes'in kiralanması konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.


Barış Alıcı'ya sürpriz takip!

A Milli Takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Rumen çalıştırıcının Barış'ı dikkatle takip ettiği ve düzenli forma bulması halinde davet edeceği belirtildi.


Beşiktaş'tan Vida'yı sökmenin bedeli...

Devre arası bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen ve 4.5 yıllık mukavele imzalanan 29 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar en yüksek teklifi West Ham verdi. Londra ekibi 18.5 milyon euro önerirken Orman ise 30 milyon euroda ısrarcı.


Diğer Haberler

Kanlı ay tutulması 2018 ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulması Türkiye'de saat kaçta? Gündem

Kanlı ay tutulması 2018 ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulması Türkiye'de saat kaçta?
Vergi borcu yapılandırma 2018 son tarih ne zaman? Vergi borcu nasıl yapılandırılır? Gündem

Vergi borcu yapılandırma 2018 son tarih ne zaman? Vergi borcu nasıl yapılandırılır?
TC kimlik no ile SGK SSK hizmet dökümü sorgulama, E-devlet giriş sayfası Gündem

TC kimlik no ile SGK SSK hizmet dökümü sorgulama, E-devlet giriş sayfası
Yeni ehliyet başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Gündem

Yeni ehliyet başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?
Yeni kimlik randevu başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar? Yeni kimlik kartı kaç günde gelir? Gündem

Yeni kimlik randevu başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar? Yeni kimlik kartı kaç günde gelir?
Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ilk hafta maçları ne zaman, saat kaçta? Gündem

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ilk hafta maçları ne zaman, saat kaçta?
Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? 2019 Yeni dönem askerlik şartları Gündem

Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? 2019 Yeni dönem askerlik şartları
Bedelli askerlik başvuruları ne zaman yapılacak? 2018 bedelli askerlik başvuru şartları, gerekli belgeler Gündem

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman yapılacak? 2018 bedelli askerlik başvuru şartları, gerekli belgeler
Darısı Başımıza 4.bölüm izle, Darısı Başımıza dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gündem

Darısı Başımıza 4.bölüm izle, Darısı Başımıza dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Daha fazla göster
1

Fikret Orman'dan Ali Koç'a jet telefon: "Böyle bir niyetimiz yok"
2

Malcom'u kaptıran Roma'nın yeni hedefi Benfica'dan!
3

Emre Akbaba için transfer açıklaması!

4

Beşiktaş, Faroe Adaları'nda çok rahat!

5

Graham Potter: "Ayew, harika bir futbolcu"
6

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
7

"Teodorczyk, Galatasaray'a daha yakın"
8

Gomis'in menajerinden açıklama: "Bırakmaya hazırlar"
9

Salih Uçan'a Serie A'dan sürpriz talip!
10

Almeida: ''Fenerbahçe'yi düşünmüyoruz...''
yukarı ok