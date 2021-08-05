Yine Pereira yine Caner yine kadro dışı

Portekizli hocanın ilk döneminde kadro dışı kalan tecrübeli sol bek, bir kez daha aynı kaderi yaşadı. Caner'in yanı sıra Sinan Gümüş de çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yine Pereira yine Caner yine kadro dışı
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05 Ağustos 2021 11:50
Dinamo Kiev ile dün oynanan hazırlık maçı öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşandı.

Caner Erkin ve Sinan Gümüş, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı. Kendilerine takım bulması istenen iki yıldız, çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecek...

Bu gelişme sarı-lacivertli kulüpte 2016 yılında yaşananları hatırlattı. Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde Caner Erkin, Galatasaray derbisinin maç toplantısında ilk 11'de olmayacağını öğrenince Portekizli teknik adam ve bir yöneticiyle tartışmış, spor ahlakına aykırı ve seviyesizce davranış nedeniyle de kadro dışı bırakılmıştı.


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