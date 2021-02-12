Yine parti ve Neymar yine yok!

PSG'nin yıldızı Neymar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanması ile birlikte Brezilyalı'nın bir kez daha benzer dönemlerde takımını yalnız bırakacak olması tartışma konusu oldu.Neymar'ın Caen maçında yaşadığı sakatlığın 4 hafta sürecek olması ve bu süre içerisine yıldız ismin kardeşinin doğumgününün denk gelmesi yine dikkatlerden kaçmadı. Çünkü Neymar 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında kız kardeşinin doğum günü olan 11 Mart'ta kart cezalısı olarak veya sakatlanarak ülkesine dönüyor ve doğumgünü partisinde görüntüleniyordu...PSG ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi ilk maçında oynayamaycak olan Neymar'ın 10 Mart'taki rövanş maçında yer almasının da zora girdiği belirtiliyor.29 yaşındaki oyuncu son olarak Noel döneminde sakatlık yaşaması nedeniyle yine 1 ay kadar takımından uzak kalmış ve ülkesinde Noeli geçirdikten sonra tüm Brezilya'nın konuştuğu bir yılbaşı partisi organize etmişti.Öte yandan Neymar, PSG'ye transfer olduğundan bu yana 191 maçın 88'ini kaçırdı. (%46)