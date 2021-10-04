Yine Mbaye Diagne ve yine Rizespor!

Rize'de 3-2'lik bir galibiyet alan Galatasaray'da dün akşam Mbaye Diagne, maça damga vurdu.

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Yine Mbaye Diagne ve yine Rizespor!
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04 Ekim 2021 09:07
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Rize'de bireysel çabası ile kazandırdığı gol, 2018-19 sezonunu hatırlattı.

Senegalli futbolcu, takımının şampiyonluğa ulaştığı son o sezon, bitime 3 hafta kala uzatmada attığı 2 golle takımını 2-1'lik yenilgiden 3-2'lik galibiyete taşımıştı ve Galatasaray, sezonun zirvede kapatmıştı.


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