Yine Mbaye Diagne ve yine Rizespor!

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Rize'de bireysel çabası ile kazandırdığı gol, 2018-19 sezonunu hatırlattı.
Senegalli futbolcu, takımının şampiyonluğa ulaştığı son o sezon, bitime 3 hafta kala uzatmada attığı 2 golle takımını 2-1'lik yenilgiden 3-2'lik galibiyete taşımıştı ve Galatasaray, sezonun zirvede kapatmıştı.
Senegalli futbolcu, takımının şampiyonluğa ulaştığı son o sezon, bitime 3 hafta kala uzatmada attığı 2 golle takımını 2-1'lik yenilgiden 3-2'lik galibiyete taşımıştı ve Galatasaray, sezonun zirvede kapatmıştı.