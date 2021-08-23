Yine Galatasaray ve Beşiktaş kapışması

Bu sezon transfer döneminde Rosier, Halil Dervişoğlu, Ghezzal ve Gedson Fernandes transferlerinde karşı karşıya kalan Galatasaray ve Beşiktaş bir kez daha transfer kapışmasının içerisine girdi.

Yabancı kontenjanından dolayı stoper bölgesine yerli bir futbolcu transferi yapmak isteyen Beşiktaş, hem Kaan hem de Sassuolo ile görüşmelerini sürdürürken; Galatasaray Yönetimi de Marcao krizinin ardından Fatih Terim'in raporu doğrultusunda resmen devreye girdi.

Kaan Ayhan ve Sassuolo ile resmi görüşmelere başlayan Galatasaray, hem kiralık hem de satın alma seçeneği içeren iki farklı teklif sundu.

Kaan Ayhan'ı kiralık olarak göndermeme kararı alan Sassuolo, A Milli futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Fatih Terim de A Milli Takım'dan öğrencisi olan Kaan Ayhan ile bizzat görüşerek kendisine ihtiyacı olduğunu ve kendisini sarı-kırmızılı forma altında görmek istediğini iletti.