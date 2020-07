Yılport Samsunsporlu futbolcuların gözü şampiyonlukta

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'un kaptanı Ferhat Çulcuoğlu ile savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz, 2020-2021 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.



Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde bulunan bir otelde gerçekleştirdiği ilk kamp döneminde toparlanma idmanları yapıyor.



Yeni sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam koordinesinde günde çift idmanla hazırlanan Samsun ekibinin kaptanı Ferhat Çulcuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Geçen sezon 2. Lig'de güzel işler yaparak şampiyon olduklarını belirten Ferhat, "Güzel bir sezon geçirdik. Onun üzerine burada yeni sezonda da şampiyonluk için tekrar toplandık. Güzel geçiyor. Asıl kampımız daha sonraki haftalarda başlayacak. Bu bir toparlanma kampı. Pandemideki antrenmansızlığı üzerimizden atma kampı. İyi gidiyor şu anda." ifadelerini kullandı.



Ferhat, takım olarak geçen sezon yaşadıkları şampiyonluk duygusunu 1. Lig'de de yaşamak istediklerini aktararak, "Samsunspor'un hedefi şampiyon olmak. Bizler bu hedef için buradayız. Bu kulübe yatırımlar bu hedef için yapıldı. Biz de bunu başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.



- Recep Burak Yılmaz: "Hedefimiz Süper Lig ve Avrupa kupaları"



Savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz ise sezonun kendileri için çok zorlu geçtiğini anlatarak, takıma devre arası katıldığını, önemli bir seri yakaladıklarını ve şampiyonluğu elde ettiklerini söyledi.



TFF 1. Lig'in daha zor olacağını kaydeden Recep Burak, "Daha iyi, daha zor takımlar var. Daha zorlu deplasmanlar olacak ama bizim hedefimiz Samsunspor olarak hep daha ilerisi, daha yukarısı. Hedefimiz Süper Lig ve Avrupa kupaları. Allah'ın izniyle yeni sezonda tek hedefimiz şampiyonluk. İnşallah da şampiyonluğu biz alırız. Bizim olur." ifadelerini kullandı.



Bolu kampı hakkında da değerlendirmede bulunan Recep Burak, şunları kaydetti:



"Kamp tabii ki zorlu geçiyor. Sezon başı kampları her zaman yoğun geçer. Biz de hocamızın verdiği taktiklerle kondisyon yüklemeleri ve idmanları yapıyoruz. Zor geçiyor ama biz bunun üstesinden geliyoruz. Böyle olması gerekiyor. Kamp başlayalı yaklaşık 1 hafta oldu. Umarım kazasız belasız ilk kampımızı tamamlarız. Bayramdan sonra da ikinci kampımız başlayacak. İnşallah onu da güzel bir şekilde geçiririz."



Recep Burak, Samsunspor'da olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi.



Kariyer hedeflerinden de bahseden Recep Burak, şunları ifade etti:



"Benim hedeflerim tabii ki de daha iyisi. Yani şöyle söyleyeyim; oynayabileceğim, başarı elde edebileceğim iyi kulüplerde oynamak isterim. Onun için çabalıyorum ve çalışıyorum. Umarım kariyerim iyi kulüplerde geçer. Aslında çok iyi bir kulüpteyim. Çok şanslıyım ve kısmetliyim. Herkesin, her futbolcunun oynamak isteyeceği bir kulüpteyim. Umarım kariyerim hep böyle iyi kulüplerde geçer."