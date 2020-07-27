Yılport Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki otelde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yılport Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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27 Temmuz 2020 18:32
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki otelde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kamp kapsamında günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki akşam antrenmanında pas çalışması gerçekleştirdi.

Samsun ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı teknik ve taktik çalışmayla tamamladı.



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