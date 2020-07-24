Yılport Samsunspor, ilk yabancı transferini yaptı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Karadağ Milli Takım oyuncusu Vukan Savicevic'i transfer etti.



Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Yılport Samsunspor, dış transferde Polonya'nın Wisla Krakow takımında oynayan Vukan Savicevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Karadağlı milli oyuncunun 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.



Yıldırım, takımı güçlendirmek için dış transfer çalışmalarının titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.



