Yılport Samsunspor, Fransız ekibi Toulouse'la iş birliği anlaşması imzaladı

Trendyol Süper Lig temsilcilerinden Yılport Samsunspor ile Fransa ekibi Toulouse iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.





Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ligue 1'de mücadele eden Toulouse'la 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalandığı duyuruldu.



İş birliği protokolüne Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ile Toulouse Başkanı Damien Comolli'nin imza attığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yıldırım, Yılport Samsunspor olarak amaçlarının Avrupa kulüpleri seviyesine gelmek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"Türkiye standartlarının üzerinde, kalıcı ve sürdürülebilir başarıya odaklanmış bir kulüp olmak istiyoruz. Bunun ilk adımının akademiden başladığına inanıyoruz. Yılport Samsunspor Futbol Akademisi, Toulouse ile yaptığımız 3 yıllık anlaşmadan büyük fayda sağlayacak. Ağırlıklı olarak Toulouse'dan bilgi ve deneyim transferi yapacağız. Samsun'daki teknik heyetimizi ve kulüp yöneticilerimizi eğiterek, 3 yılda kulübümüzü Avrupa standartlarında bir akademiye kavuşturacağız. Yeni idman metotları uygulayacağız. Futbolcuların sağlıklarını, beslenme bilgilerini, zihinsel düzeylerini ve kondisyon seviyelerini çok yukarı çekeceğiz. Her ay Toulouse'dan Samsun'a ve Samsun'dan Toulouse'a ekipler karşılıklı ziyaretlerde bulunarak ortak çalışacak."



A takımının gelişimi için araştırma ve analiz gibi departmanların da ortaklaşa iş yapacağını belirten Yıldırım, "Her sene altyapımızdan bazı oyuncularımızı; gelişimleri, yabancı dil öğrenmeleri ve yabancı kültürlere adapte olmaları için Toulouse alt yapısıyla birlikte çalışmaya göndereceğiz. Toulouse da gerekli gördüğünde kiralık vermek istediği bir oyuncusunu bu anlaşmayla Yılport Samsunspor'a gönderecek. İnanıyoruz ki takımımız ve Toulouse Kulübü bu ortaklıktan büyük fayda sağlayacak. Bu anlaşmanın her iki kulübe de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğine futbol seviyesinde bir katkı yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk. Yılport Samsunspor olarak biz çok mutluyuz. Toulouse Kulübü Başkanı Damien Comolli başta olmak üzere, Toulouse Sportif Strateji Sorumlusu Sayın Selinay Gürgenç'e teşekkür ediyorum. Başarılı projeleri birlikte hayata geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Toulouse Kulübü Başkanı Damien Comolli ise uzmanlık ve deneyimlerini paylaşmak için Yüksel Yıldırım'la birçok görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Kendisi; bizim Toulouse Kulübünde ortaya koyduğumuz performansı Türk futbolunda başarıyla uygulayan, Yılport Samsunspor'un gelişimine öncülük etmiş bir kişi. İddia sahibi iki kulüp olarak, altyapımızdaki gençlerin ve A takımımızdaki futbolcularımızın performanslarını sürekli geliştirmeye odaklıyız. İş birliğimiz de bu vizyonun bir ürünüdür. Remy Loret ile Selinay Gürgenç önderliğindeki ekibimiz, bu iş birliğinin en verimli ve en üretken şekilde gerçekleşmesi için canla başla çalışacak. Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a bize olan güveni için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.