Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında açıklama

İkinci kez koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda olan Yılmaz Vural hakkında ailesinden açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında açıklama
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28 Kasım 2020 15:59
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında açıklama yapıldı.

Oksijen ihtiyacının artması üzerine, cuma günü öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında durumu takip edilen Yılmaz Vural hakkında ailesi açıklama yaptı. Yılmaz Vural'ın çocukları, babalarının durumu hakkında bilgi verdi.

Vural ailesinden yapılan açıklamada "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Dualarınız için teşekkür ederiz." denildi.

67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.



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