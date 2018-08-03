Yılmaz Vural'ın oyunculuk yılları

1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminin bir sahnesinde Kemal Sunal, 3 arkadaşa adres soruyor. Arkadaşlardan biri de usta teknik direktör Yılmaz Vural...

03 Ağustos 2018 09:12
Yılmaz Vural'ın oyunculuk yılları
1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminin bir sahnesinde Kemal Sunal, 3 arkadaşa adres soruyor. Arkadaşlardan biri de usta teknik direktör Yılmaz Vural...



Günün içinden kısa kısa
Fatih Terim devrede! Andre Silva yolda...

Galatasaray'dateknik direktör Fatih Terim'in Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva için bizzat devreye girdiği öğrenildi.
İtalyan ekibinin geçen sezon 38 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Silva ligde 24 maçta 2 golle beklentileri karşılayamasa da Avrupa'da çıktığı 14 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.


Aziz Yıldırım, harekete geçti! Haftaya cevap verecek...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'de yaptığı açıklamalar Aziz Yıldırım'ı çok kızdırdı.
Takvim'de yer alan habere göre; Koç'un "Borç Aziz yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" sözlerine kızan Yıldırım'ın kurmaylarının iki gündür toplantı üstüne toplantı yaptığı ortaya çıktı.
Yıldırım'ın mali danışmanları ve hukukçularının Ali Koç'un açıklamalarını tek tek inceledikleri belirlendi. Ali Koç'un borcu bilerek abarttığını ve taraftarın yanlış yönlendirildiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları gerekirse konuyu hukuki platforma taşımayı planlıyor.


Fikret Orman'ı ikna eden rapor: "Alalım, 15'e satarız!"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı. Bonservisine 1.2 milyon euro ödenecek olan 1.91 boyundaki başarılı futbolcunun vatandaşı Gary Medel tarafından önerildiği ortaya çıktı.


Diğer Haberler

Tuncay Şanlı'ya 20 bin TL'lik dava! Fenerbahçe

Tuncay Şanlı'ya 20 bin TL'lik dava!
Fenerbahçe'den Chelsea'ye; 'İki gün içinde...' Türkiye Transferler

Fenerbahçe'den Chelsea'ye; "İki gün içinde..."
Kenneth Omeruo için üç büyükler iddiası Türkiye Transferler

Kenneth Omeruo için üç büyükler iddiası
'Trabzonspor paramı verdi, kalıyorum' Trabzonspor

"Trabzonspor paramı verdi, kalıyorum"
Keyif yapan adam neye uğradığını şaşırdı Sosyal Medya Dedikoduları

Keyif yapan adam neye uğradığını şaşırdı
Fernando Muslera için İtalya'dan flaş iddia! Transferler

Fernando Muslera için İtalya'dan flaş iddia!
Yılmaz Vural'ın oyunculuk yılları Sosyal Medya Dedikoduları

Yılmaz Vural'ın oyunculuk yılları
Aziz Yıldırım'ın istifa dilekçesini yırttırdılar Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'ın istifa dilekçesini yırttırdılar
Galatasaray'da sorun çok, icraat yok! Galatasaray

Galatasaray'da sorun çok, icraat yok!
Daha fazla göster
1

Comolli'den Indi'ye: ''Cocu Indi'yi çok istiyor''
2

Volkan Şen'in yeni takımı!

3

Ayew ve Ferdi Galatasaray'ın kapısından döndü
4

Ahmed Musa transferi resmen açıklandı
5

Beşiktaş, Avrupa'da turu farklı geçti!

6

Comolli'nin izlediği Poulsen için umut!
7

Galatasaray, Belhanda'nın bonservisini belirledi
8

Beşiktaş Chadli için İngiltere'ye gidiyor
9

Galatasaray'ın listesindeki Wernbloom için açıklama
10

Aziz Yıldırım'ın istifa dilekçesini yırttırdılar
yukarı ok