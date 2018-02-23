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Yılmaz Vural'dan üç maç sonra şok karar!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, üç maç sonra sürpriz bir şekilde istifa kararı aldı.

Kaynak: Sporx.com
Yılmaz Vural'dan üç maç sonra şok karar!
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23 Şubat 2018 13:28
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başına geçen Yılmaz Vural, yeni takımıyla başarılı sonuçlar alamayınca, sürpriz bir kararın altına imza attı.

Giresunspor ile üç lig maçına çıkan Yılmaz Vural, henüz takımıyla puan alamadı. Yılmaz Vural'ın ilk maçının ardından Giresunspor'da galibiyet için dualar okunup, kurban kesilmesine rağmen kötü gidişat sona ermedi.

Son olarak geride bıraktığımız salı günü Elazığspor'a deplasmanda kaybeden Giresunspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, ayrılık kararı aldı.

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozdağ, teknik direktör Yılmaz Vural'ın görevden ayrılma kararını doğruladı.

Bozbağ, 65 yaşındaki teknik adam için "Hocamız ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık" dedi.

 
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