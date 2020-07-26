Yılmaz Vural'dan Hüseyin Göçek tepkisi

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu. İşte Yılmaz Vural'ın açıklamaları...

Haber; Sporx.com
Yılmaz Vural'dan Hüseyin Göçek tepkisi
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26 Temmuz 2020 23:45
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek Play-Off'ta elenmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yılmaz Vural "İlk yarı kendi adımıza oyun istediğimiz gibi olmadı ama rakibe de pozisyon vermedik. Allah var, ikinci yarı üstünlük Karagümrük'teydi. Onları kutluyorum, Allah yollarını açık etsin. Keşke finalde olsaydık, üzülüyoruz tabii" dedi.

Yılmaz Vural ayrıca maçın orta hakemi Hüseyin Göçek'i eleştirirken, "Hüseyin Göçek kardeşimizi de çok formda görmedim. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Çok formda, daha iyi bir hakem verilebilirdi. Kibarca bunları söylemek istiyorum." açıklamasını yaptı.



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