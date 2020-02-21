Yılmaz Vural: 'Trabzon ve G.Saray kazanırsa zirvede yalnız kalırlar'

TFF 1. Lig takımlarındanteknik direktörü, Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan karşılaşmaları ve zirve yarışını yorumladı.Galatasaray ve Trabzonspor'un kazanması halinde zirve yarışının iki takım arasında geçeceğini iddia eden Vural, "korktuğu başına geldi, sakatlıklar oldu.son 5-6 haftasını kazandı. Fatih hocamızın ne yapacağı belli olmuyor, yarışın içinde.ve" ifadelerini kullandı.