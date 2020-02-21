Yılmaz Vural: 'Trabzon ve G.Saray kazanırsa zirvede yalnız kalırlar'

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan karşılaşmaları ve zirve yarışını yorumladı.
"DERBİLERİ KAZANINCA ZİRVEDE YALNIZ KALIRLAR"
Galatasaray ve Trabzonspor'un kazanması halinde zirve yarışının iki takım arasında geçeceğini iddia eden Vural, "Sivasspor'un korktuğu başına geldi, sakatlıklar oldu. Galatasaray son 5-6 haftasını kazandı. Fatih hocamızın ne yapacağı belli olmuyor, yarışın içinde. Trabzonspor ve Galatasaray kazanırsa yalnız kalırlar zirvede. Başakşehir'de de bir istikrardan söz edemeyiz. Fenerbahçeliler kazanacaklarından çok eminler, kaç sene oldu... Tabii ki Trabzon'un kaybı ve Fenerbahçe'nin kazanması, yarışı ayağa kaldırır yeniden." ifadelerini kullandı.
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"DERBİLERİ KAZANINCA ZİRVEDE YALNIZ KALIRLAR"
Galatasaray ve Trabzonspor'un kazanması halinde zirve yarışının iki takım arasında geçeceğini iddia eden Vural, "Sivasspor'un korktuğu başına geldi, sakatlıklar oldu. Galatasaray son 5-6 haftasını kazandı. Fatih hocamızın ne yapacağı belli olmuyor, yarışın içinde. Trabzonspor ve Galatasaray kazanırsa yalnız kalırlar zirvede. Başakşehir'de de bir istikrardan söz edemeyiz. Fenerbahçeliler kazanacaklarından çok eminler, kaç sene oldu... Tabii ki Trabzon'un kaybı ve Fenerbahçe'nin kazanması, yarışı ayağa kaldırır yeniden." ifadelerini kullandı.
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