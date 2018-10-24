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Yılmaz Vural: ''Sonra capslere konu oluyoruz''

Yılmaz Vural, TGRT Haber'de konuk olduğu Maç Yeni Başlıyor programında birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Yılmaz Vural: ''Sonra capslere konu oluyoruz''
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24 Ekim 2018 00:43
Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Yılmaz Vural, TGRT Haber'de yayınlanan Maç Yeni Başlıyor programına konuk olurken, birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

Yılma Vural, Galatasaray'ın Schalke ile oynayacağı maçı değerlendirirken, Phillip Cocu ile zor günler geçiren Fenerbahçe hakkında da yorumlarda bulundu.

İşte Yılmaz Vural'ın öne çıkan açıklamaları...

''Galatasaray'ın yarın sahaya çıkacak kadrosu çok sıkıntılı değil... Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsun, kazandığın her maça dünya para alıyorsun. Her galibiyete bir oyuncu transfer edebilirsin.''

''enerbahçe maçına gittim. Binlerce insanın ilgi göstermesinden dolayı maça zamanında giremedim. Ben de bilmiyorum neden olmuyor. Sonra capslere konu oluyoruz! Fenerbahçe'nin futbolcuları milli takımlarda oynuyor. Bu oyuncular neden yerden yere vurulur oldu? Fenerbahçe seyircisi geriye çekilen takımı sevmiyor. O zaman buna göre takım kuracaksın. 52 bin kişi maça geliyor, eve gidip İngiliz Ligi'ni açınca "Bizim stattaki neydi!" diyor. Adamlar coşku istiyor. Ali Koç, Cocu'ya sahip çıkıyor. Bir sistem kurmuş, arkasında duruyor. Ama sonuçta iyi oynayıp da kaybetmiyor takım. Futbol o kadar kurumsal bir iş değil. Bir çizgiden sonra kendisini de sıkıntıya sokabilir. O çizgiyi bilmeli...''

''Giresun'da 10 gün çalıştım, ayıp ya! Oradan Eskişehir'e gittim takımı ligde bıraktım. Kötü antrenör müyüm ben? Kulüplere bakın biraz.''

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