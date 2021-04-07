Yılmaz Vural: 'Sevindirici olmadı'

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Bizim için sevindirici bir gün olmadı." dedi.



Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla pozisyona girdiklerini vurguladı.



Galibiyet için sahaya çıktıklarını belirten Vural, "Bu maçla ilgili tabii ki beklentimiz 3 puandı. Ama 1 puan ile dönüyoruz. Buna da şükür. En azından bir moral kazanmış olduk." diye konuştur.



İlk devrenin sonlarında penaltıyı gole çeviremediklerini hatırlatan Vural, şunları kaydetti:



"Hocam penaltıyı tekrarlattı, üçüncüsü VAR'dan döndü. O golü atsaydık maçın sonucu bu olur muydu diye düşünüyorum. Maçın geneline bakacak olursak rakibin ilk yarı 1, ikinci yarı 2, bizim ise ilk yarı 3, ikinci devre 6-7 pozisyonumuz var ama sonuç 1-1. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum. Suat Arslanboğa da gördüğünü çalmaya çalıştı, iyi maç yönetti diye düşünüyorum. Bizim için sevindirici bir gün olmadı. 1-1 berabere kalmamıza rağmen çok üzüldük. Çocuklar perişandı. Çünkü niyetlerinde tamamen 3 puan almak vardı. Ondan sonrası akar gider diye düşünüyorduk ama alınmış puan puandır."



Ligin 34. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacaklarına değinen Vural, "Şampiyonluğun önemli adayı ve çok iyi oynayan bir takım. Beşiktaş maçına hazırlanıp, o maçtan beklediğimiz sonucu almak için çaba göstereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.



