Yılmaz Vural Sakaryaspor'la anlaşamama nedenini açıkladı

Yılmaz Vural A Spor'da Sakaryaspor'dan aldığı teklifi ve teklifi neden kabul etmediğini açıkladı.



Sakaryaspor'un tuttuğu takım olduğunu belirten Vural, "Biz Adapazarlılar kendi konularımızı kendi aramızda çözeriz. Duyduğum bir şey var, üzüldüm. Herkes bir takım tutar, benim takımım Sakaryaspor'dur. Ben oraya bir kez gittim, sıfır kuruş aldım, kendi cebimden verdim. Yine ihtiyaç olmuş, milli takım, Fenerbahçe derken 2. Lig'den bir takımda çalışmak istemezdim." diye konuştu.



"SAKARYASPOR NE VERİRSE VERSİN TATMİN ETMEZ"



Sakaryaspor'a imza atmamasının nedenini ise Vural, "Küçümsemekten değil. Ekonomisi daha düzgün, imkanları daha iyi olan yelerde çalışalım. Antrenörlük hayatımızın sonlarına gelmek üzereyiz. Sakaryaspor ortaya çıkınca gerisi teferruat. 2. Lig, benim gibi bir hocaya ekonomik olarak imkan sunacak durumda değil zaten. Ne verirse versin imkan bizi tatmin etmez. Hoca bilmemne istemiş diyorlar, alakası yok. Maça gittik, 10-15 bin kişi vardı. Stadyuma girince yer yerinden oynadı. Bana bu kadar sevgi bahşeden, ait olduğum, büyüdüğüm, tuttuğum takım... Sanki ben para söylemişim de anlaşamamışız gibi sözler beni üzüyor." açıklamasını yaptı.



SAKARYASPOR'LA NEDEN ANLAŞAMADI?



Sakaryaspor yönetimiyle yaptığı görüşmenin detaylarıyla ilgili ise deneyimli teknik adam, "Başkanla konuştuk. Onlar kendi tasarruflarını kullanmışlar. Başkan bana 'Seni arayacağım' dedi. Arabayla İstanbul'a dönüyordum. İrtibat kuramadık herhalde." sözlerini kullandı.



Sakaryaspor'un başına Tuncay Şanlı'nın gelişiyle ilgili ise "Sonuç olarak Tuncay Şanlı geldi. Tuncay'a yakışır. Daha mutluyum. O da bir imkan yakaladı. Genç bir kardeşimiz. Sakaryaspor'un başına geçti. Çok konuşup da kulübün gidişatını etkilemek istemem. Tuncay Şanlı benim kardeşimdir." diye konuştu.



"KESİN BU MUHABBETİ!"



"Sakaryaspor'un olduğu yerde gerisi teferruattır" diyen Vural, "Sevginin parayla ölçülecek tarafı yok. Sakarya'yı benim dedelerim kurmuş. O kadar yerlisiyiz biz. Bu sevginin karşılığında para konuşulması falan beni üzer. Kesin bu muhabbeti. Tuncay'a başarılar dilerim. Sakaryasporumuz inşallah üst lige çıkacak. Son maçı izledim. Fena da oynamıyor keratalar. 3-0 yendiler." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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