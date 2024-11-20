Yılmaz Vural: 'Roma'dan rica ediyorum, Montella'yı alın'

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Radyospor'da A Milli Futbol Takımımızın İtalyan çalıştırıcısı Vicenzo Montella'yı eleştirdi.



Yılmaz Vural, "Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun futbolculuk hayatıyla oynuyor. Kerem'in o mevkiide ne işi var. Kerem, 1.90 cm boyunda iki stoperin arasında oynamasının anlamı ne? Sağa sola koşmaktan, iki net pozisyonda yanlış vuruş yaptı. Oradan top dışarı atılır mı? Kerem bir pivot santrafor değil ki, ısrarla iki stoperin arasına atıyorsun. Montella, Kerem'i orada perişan ett. Bir santrafor tercihi yapacaksan Enen ve Bertuğ gibi oyuncular var" dedi.



"MONTELLA'YI HEMEN ALSINLAR"



Vural, "AS Roma'dan rica ediyorum, lütfen hemen alın götürün Montella'yı Ranieri'nin yerine. 636 tane teknik direktörü olan bir Türkiye'nin kendi içinden bir Montella çıkaramaması, ne kadar ayıp... Bu insanlara yapılan saygısızlık. Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının maçında 70 bin kişi istikla marşı okuyor. Teknik direktör İtalyan... Roma takımından rica ediyorum Montella'yı bir an önce alıp, götürsün buradan" şeklinde konuştu.



"ARDA GÜLER'E ÇOK YÜK BİNDİ"



Arda Güler'e de değinen Yılmaz Vural, "Arda Güler'e çok yük bindirdik. Çlahnaoğlu da olmayınca ona liderlik vasfı verdik. Geri geliyor, savunma yapıyor, hücuma katkı sağlıyor. Arda'nın Real Madrid'teki durumu için buradan yorum yapmak doğru değil. Ama çok güçlenmiş. Arda'nın farkı çok net. Ama takımı yönet, oyunu kur. Takımın lideri konumunda. Şu aşamada bu kadar genç oyuncuya bu kadar yük bindirmemek lazım. Bu onu hataya sürüklüyor. İş bitireceği zaman yanlış paslar atıyor. Vuruş tekniği iyi olduğu yerden kaleye yakın yerlerden çok gol kaçırıyor. Ona taşıyabileceğinden daha fazla yük vermemek gerekir" dedi.



