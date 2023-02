Yılmaz Vural: 'Ligin bundan sonrasında yokuz'

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, FOX TV'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu.



Vural, "Rizespor ile oynadığımız maçtan sonra futbolcularımıza izin verdik. Malatya'da oturan birkaç futbolcu arkadaşımız geri döndü. Diğerleri izinliydi, çeşitli şehirlere dağıldık. Sabah bu olayı öğrendik. Ahmet'imizin göçük altında kaldığı haberini öğrendik. Hemen akşam sağ olsun İstanbul Valiliği'miz, AFAD'la ilgili görevliler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa bindik gece 3'te. Elazığ üzerinden Malatya'ya geldik. Maalesef cansız bedenini dışarı çıkarmak zorunda kaldık. AFAD yetkilileri büyük bir uğraş verdi. Eşini canlı olarak kurtardık. Acısı tarifi imkansız. 28 yaşında, aslan gibi, yaşamdan çok şey bekleyen bu kardeşimiz bu depreme kurban gitti. Sonrasında Antep'e defnettik. Giderken Pazarcık'tan geçiliyor, hep şehirlerden bahsediyoruz ama kasabalar, köyler bir tane ev ayakta değil. Yollar patlamış, gitmemiz mümkün değil. Karayolları acil küçük yerler açmış, oradan geçebiliyorsunuz." dedi.



"LİGİN BUNDAN SONRASINDA YOKUZ"



Deneyimli teknik adam sözlerine, "Umudumuz vardı ama bugün çok oldu artık, 4. gün. Her şeye rağmen mucizeler görüyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. Şu anda Malatyaspor'un tesislerinde biz ve eş-dost arıyor, yardım yapmak istediklerini söylüyor." diye devam etti.



Yılmaz Vural son olarak, "Şu anda asayiş berkemal. Ufak ufak artçılar olmuyor değil. Kulübün önünde çadır kurduk. Onun içinde sandalyelerde uyuyoruz. Birkaç oyuncum burada kaldı. Bugün TFF'nin toplantısı var, TFF 1. Lig'le ve diğer liglerle ilgili açıklama yapacak. Ligin bundan sonrasında olamacağımızı ifade ettik. Mehmet Büyükekşi, Murat Aksu, Hamit Altıntop'la konuştum. Sizden farklı düşünmüyoruz dediler. Biz haberi bekliyoruz. TFF, eğer bizim katılmamamızla ilgili bir karar verirse Malatyaspor'un futbol faaliyetlerini dondurmuş olacak. Burada futbol konuşmak mümkün değil. İnsanların dikkati başka tarafta. İnanın bütün konsantrasyon bu gööçük nasıl kalkacak, bu insanları nasıl çıkarağız. Herkese teşekkür ederim. İnanın her gün tırlar geliyor. Bizi kimse yalnız bırakmadı. Devletimiz de uğraşıyor. Herkes yorgun. Sandalyelerde uyuyoruz. Mutluyuz çünkü yalnız değiliz. Şu anda her şey normale döndü. İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Hatay'ı falan gördükten sonrası çok şükür diyorum. Yüzde 70-80 Malatya'nın bütün evleri hasar aldı. Evlere girmek mümkün değil. Çadır bekliyoruz, acil AFAD çadırlarından yollanırsa mutlu oluruz. Onun dışında çok şükür her şeyimiz var." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ