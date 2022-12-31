Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Teknik direktör Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu
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31 Aralık 2022 19:42
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 
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