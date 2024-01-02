Yılmaz Vural'ın takımından kaleye takviye!

Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen, Bucaspor'dan Kıvanç Küçükkarış ile anlaşma sağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Yılmaz Vural'ın takımından kaleye takviye!
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02 Ocak 2024 14:10
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen Futbol Kulubü, Bucaspor 1928'le sözleşmesini fesheden kaleci Kıvanç Küçükkarış ile anlaşmaya vardı.

Kalecisi Orhan Çalışkan'la yollarını ayıran Menemen FK'nın Kıvanç'la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geçen sezon Bucaspor 1928'e Arnavutköy Belediyespor'dan gelen 29 yaşındaki file bekçisi bu sene 16 lig maçında görev aldı. Menemen FK ara transferde Bucaspor 1928'le yollarını ayıran eski futbolcusu stoper Mazlum Demir ve Düzcespor'dan ayrılan 10 numara Sedat Cengiz'le de el sıkışmıştı.

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