Yılmaz Vural imzayı attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
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Yılmaz Vural imzayı attı
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13 Ocak 2023 16:08
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun."

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