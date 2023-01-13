Yılmaz Vural imzayı attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun."
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun."
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