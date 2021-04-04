Hakem Sarper Barış Saka, 90+8'de Erzurumspor lehine verdiği penaltı kararını VAR'da izleyerek iptal etti.

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Yılmaz Vural'ın takımı Erzurumspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı.Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Konyaspor, 2-1'lik skorla kazandı. Konyaspor 9. dakikada Deni Milosevic'in golüyle öne geçerken, 15. dakikada Manuel da Costa maça beraberliği getirdi. 26. dakikada Sokol Cikalleshi kullandığı penaltı atışında topu üstten auta göndererek Konyaspor'u üstünlüğe taşıma şansını değerlendiremedi. Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı 44'te attığı golle takımını yeniden öne geçiren isim oldu. Mücadelenin ikinci devresinde ise gol sesi çıkmadı.Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor, Yılmaz Vural ile çıktığı ilk maçı kaybetmiş oldu ve kazanamama serisi 7 maça çıktı. Erzurumspor ligde 27 puanda kaldı. Konyaspor 39 puana çıkarken üst üste ikinci galibiyetini elde etti.Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.9. dakikada Konyaspor öne geçti. Cikalleshi, kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan ilerledi ve meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Topla buluşan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-115. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği sağladı. Sağ taraftan kazanılan serbest atışı kullanan Emrah Başsan'n ceza sahasına ortasında, yükselen Da Costa kafayla topu ağlara gönderdi: 1-119. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sekidika'nın aşırtma vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.25. dakikada konuk ekip penaltı kaçırdı. Kaleci Sehic'in gönderdiği topa hareketlenen Bytyqi, ceza sahası içinde Murat Uçar'la mücadelesinde yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Cikalleshi'nin kullandığı penaltıda top üstten auta gitti.44. dakikada Konyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Milosevic'in vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2