Yılmaz Vural: 'Hakem kardeşim canımızı yaktı'

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Yılmaz Vural'ın sözleri şu şekilde;



Bir hakem hatasıyla, 2-2'yken tam da gözümün önünde. Bar bar bağırıyoruz. Cenk eliyle aldı, Ghezzal akabinde golü attı. Siz aldınız diyor, almadık kardeşim. Ortanın ortasında avantaj mı olur kardeşim. Basit bir şey. Hakem pozisyonu kaçırdı. Kasıtlı yapmadı hakem, sevdiğim kardeşim ama canımızı yaktı.



Basit bir şey. Hakem pozisyonu kaçırdı. Kasıtlı yapmadı hakem, sevdiğim kardeşim ama canımızı yaktı.



Oyunla kazanılmıyor. Sonuç oyunu bu. Atiba'yı, Ghezzal'ı, Rosier'i kilitledik. Beşiktaş pozisyon bulamaz hale geldi. Bizim 9, onların 6 pozisyonu var. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Çok canımız yandı. Cenk benim aile dostumdur. Çok üzüldüm. Bir an önce sağlığına kavuşur güzel kardeşim. Sıkıntı oldu.



Önümüzde maçlar akıp gidiyor. 7 maç kaldı. Denizli var önümüzde, onlar da bizim gibi sıkıntılı. Üzerine koya koya gidiyoruz ama kazanmamız gerekiyor. Biz de oynarken tanıyoruz kardeşlerimizi. Daha doğru seçimler yapmaya çalışacağız. Mücadele sonuna kadar bırakmayacağız. İnşallah önümüzdeki hafta sonuç almaya başlarız. Bu oyun iyi niyet oyunu değil sonuç oyunu. Bugün Türkiye'nin en iyi oyun oynayan takımına karşı oynadık.



Çok kritik bir hata. Canımız yandı. Hakemlerin önünde. VAR neye müdahale eder? Buna edilmiyor mu? Görmüyor musunuz? Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerde göremiyorsunuz. 3 maçtır aynı şeyleri yaşıyor. Olmaz ki. Bu yenilginin bir nedeni var. Dünyanın en adaletli sistemini uygularken sınıfta kalıyoruz. Burada herkesin çoluğu çocuğu var. Emek veriliyor. Bu kadar ucuz değil bu iş. Yapmasınlar. Dikkat etsinler.



Kaybettikçe üstüne gideceksin. Kaybedince bırakan aramızda olmaz. Son damlamıza kadar bu işi yapacağız. Geldiğimden beri olumsuz bir şey söyledim. Beklediğim olmayınca tepki gösteririm. Tarzım budur. Taraftarın beklentisi yen hocam yen, hikaye anlatma derler. Biz yeniliyoruz. Bunun da bir anlatım biçimi var. Bu takım hırsını ortaya koyacaktır. Terk ettim, yenildim, aaa demeyeceğiz. Olacaktır da. Göreceksiniz.



