Yılmaz Vural: 'Hakan'ın boşluğu dolacaktır'

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, A Milli Takım'ın EURO 2024'teki şansına dair açıklamalarda bulundu."Avusturya, çok formda bir takım. Ralf Rangnick gibi Alman ekolünden gelen tecrübeli bir hocaya sahipler. Fransa ve Hollanda'nın bulunduğu gruptan lider çıktılar.Başarılarının, tesüdüfi olmadığını düşünüyorum. Ancak Fransa ve Hollanda gibi takımlarla kıyaslandığında büyük bir uluslararası başarıları yok. O iki ülkeye nazaran bize daha uygun bir rakip bence. Tabii ki hafife alınmayacak bir ekip. Ragnick'in, böyle bir kadroyu böyle oynayan bir takıma dönüştürmesi büyük iş. Kendilerinden beklenmeyeni yaptılar, zorlu grubu lider bitirdiler.""Hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 yenildik. Milli takımımız için bunun izahı olamaz. Ancak bu sonuç yüzünden bu maça ön yargılı bakmamalıyız. 'Zaten bizi farklı yendiler, şansımız yok' veya 'İyi ki bu takım geldi' gibi söylemler doğru değil.Bazen, yaşanan kötü durumlar bizi motive eder. Portekiz karşısındaki farklı yenilgiden sonra Çekya önünde gösterdiğimiz reaksiyon gibi. Türkiye, Dünya Şampiyonu Fransa'yı pozisyon vermeden yendi. Avusturya'yı mı yenemeyecek? Hem hücum hem savunmada eksiksiz olmalıyız.""Bu maçta en az Avusturya kadar şansımız var. Bu seviyede bir turnuvada gruptan çıkıyorsan gelecek rakibin kim olduğu pek önemli değil. UEFA'ya üye 55 ülkeden 24 takım turnuvaya katıldı, biz son 16'ya kaldık. Bunu, en iyi üçüncüler arasından değil grup ikincisi olarak gerçekleştirdi"Milli takımın bu başarısını küçümsemek saygısızlık olur. Dersine iyi çalıştığın zaman yenemeyeceğin takım yok. Tribünlere, ev sahibi Almanya'dan fazla taraftarımız geliyor. Bu, bizim en büyük gücümüz. Akla hayale gelmeyecek yerden insanlar, büyük bir aşkla stada geliyor.""Hakan Çalhanoğlu, milli takım için çok önemli bir oyuncu. Futbolculuğu tartışılmaz. Inter'de gösterdiği performansı milli takımda göstermediği yolunda eleştiriliyor.Bence bunun nedeni, üzerine çok yük biniyor. Hem saha içi hem dışında büyük çaba gösteriyor. Yani, kendi işinin dışına çıkmak zorunda kalıyor. Tabii bu, onun suçu değil. Bu maçta oynamayacak olması tabii ki etkiler."Ancak milli kadroda 1 kişi yoksa sistem çöker diye bir şey olmaz. Herkesin yerine biri oynar. Eğer Hakan'ın boşluğu dolmuyorsa bu, o kadro tercihlerini yapanın sorunudur."