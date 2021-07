Yılmaz Vural: 'Futbol, Amerikan futbolu gibi olur'

Dünya futbolunun patronu FIFA, futbolu daha ilgi çekici hale getirmek için bir dizi denemeler yapmaya devam ederken, uygulamaya koymayı planladığı son uygulamalar dünyada şaşkınlıkla karşılandı.



FIFA'nın yapmayı planladığı değişiklikler şöyle;



1- Maçlar 90 değil, 60 dakika olacak ve basketboldaki gibi oyun her durduğunda süre de duracak.



2- Oyuncu değişikliği hakkı sınırsız olacak, böylelikle kadrodaki tüm oyuncular oynayabilecek.



3- Futbolcular taç atışlarını ister elle, ister ayakla kullanabilecek; dilerse topu kendi sürecek.



4- Sarı kart gören futbolcu, 5 dakika saha kenarında bekledikten sonra yeniden oyuna girebilecek.



Yapılması planlanan köklü değişikliklerle ilgili olarak Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu.



FIFA'nın değişiklik yapmayı düşündüğü kurallar ve Yılmaz Vural'ın maddeler halinde yorumları şu şekilde;



-45 dakikalık iki devreden oluşan futbol maçları, FIFA'nın planladığı yeni kurallarda 30'ar dakikalık iki devreye düşürülecek.



YILMAZ VURAL: FIFA tarafından düşünülen bu kuralların hepsini kabul ederim. Bu kurallar hayata geçerse çok doğru olur. Oynanan maçlara bakalım topun 60 dakika sahada kaldığı bir düzen zaten yok. 30 dakikadan iki devre maçlar olması bunu resmi olarak kabul etmek anlamına gelir.



-Topun oyun dışında kaldığı anlarda süre duracak.



YILMAZ VURAL: Topun dışarı çıktığında oyunun durması gayet makul. Oyuncular top dışarı çıktığında bilerek zamanı harcıyorlar, oyunu kepazeleştirmeye çalıştıkları her şey bu kurallarla ortadan kalkar.



"AMERİKAN FUTBOLU GİBİ BİR DÜZEN OLUŞUR"



-FIFA, yeni kurallarda sınırsız oyuncu değişikliği olmasını istiyor.



YILMAZ VURAL: Oyuncu değişikliklerinde sınırsız hak verilmesi daha doğru olur. Sürekli dinamik bir oyun izleriz, Amerikan futbolu gibi bir düzen oluşur çıkan oyuncu yeniden oyuna girebilir. Sınırsız değişiklik hakkı biz teknik adamları rahatlatacaktır. İnsanlar oyunun temposu düşer diye çekiniyor olabilir ama daha akıcı bir oyun ortaya çıkar.



-Futbolda elle kullanılan taç atışları, yeni kurallar çerçevesinde ayakla kullanılmaya başlayacak.



YILMAZ VURAL: Taç atışlarının ayakla kullanılması iyi olur hatta buna bir opsiyon daha ekleyelim, isteyen elle isteyen ayakla atışı kullansın. Çünkü pozisyona göre topu tutmak isteyebilirsin veya topu rakip yarı sahaya taşıyabilirsin. Taç atışları ayakla kullanılırsa oyundaki heyecan artar, daha çok gol olması sağlanır.



"GEL KENARA, İTİRAZ ET DE GÖREYİM SENİ"



-Sarı kart gören futbolcuların 5 dakika boyunca kenara gönderilip cezalandırılması sağlanacak.



YILMAZ VURAL: Sarı kart gören oyuncuların 5 dakika kenarda cezalandırılması çok doğru düşünce. İtiraz edip sarı kart mı gördün, gel kenara 5 dakika boyunca itiraz et göreyim seni! Kart gören oyunculara parasal yaptırım uygulansa taktik fauller dışında bir daha o kartları görmezler.



"TEKNİK ALAN BÖLGESİ KALDIRILSIN, KÖŞE VURUŞLARI DEĞİŞSİN"



Deneyimli teknik adam, FIFA'nın yeni kural çalışmalarına ilave olarak iki önerisinin daha olduğu belirtti. Yılmaz Vural, antrenörlerin alanını sınırladığını söyleyerek, "teknik alan bölgesinin kaldırılması lazım. Basketbol antrenörleri neredeyse sahanın içine giriyor ama biz futbol antrenörleri çizgiye bile yanaşamıyoruz. Oyunculara bilgi bile veremiyorum. Teknik direktörlere kendi yarı sahasında çizgiyi geçmeden gidip gelebileceği alan verilmeli, neticede futbol bir eğlence alanı." derken diğer önerisinin ise ceza sahası içinden dışarı çıkan topların köşe vuruşu olarak çıktığı noktadan kullanılması olduğunu belirtti.



"KULÜPLER AŞ'Yİ KURMAK GEREKİYOR"



Yılmaz Vural öte yandan Türkiye'deki kulüp vakıflarına dikkat çekerek, "Türkiye'deki her profesyonel kulübün bağlı olduğu bir vakıf olmalı. Alt liglerde yer alan kulüpler haklarını doğru bir şekilde arayabilmeli. Gelinen noktada Süper Lig'e gelen oyuncular alt liglerde oynayarak geliyorlar. Onların hakkını korumak ve sağlıklı bir ortam oluşturulması için Kulüpler AŞ'yi kurmak gerekiyor." dedi.