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Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye seslendi! ''Bir duyun...''

Yılmaz Vural, TRT Spor'da konuk olduğu Spor Bahane programında Fenerbahçe camiasına seslendi.

Kaynak: Sporx.com
Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye seslendi! ''Bir duyun...''
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22 Ekim 2018 14:14
Türk futbol dünyasının en tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, TRT Spor'da katıldığı Spor Bahane programında ilginç açıklamalarda bulundu.

Phillip Cocu ile iyi bir dönemden geçmeyen Fenerbahçe camiasına seslenen Yılmaz Vural, sarı-lacivertli ekibin başına geçmek istediğini dile getirdi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Vural, Fenerbahçe için ''Geldiğimde 32 yaşındaydım, şimdi 65 yaşındayım. Ve hala çalışıyorum, hala çalışıyorum. Ya bir duyun ya. sağır mısınız nesiniz? Böyle bir şey yok ya. Ne olacak kardeşim. Fenerbahçe'de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Bir merak etmiyorsunuz beni'' ifadelerini kullandı.



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