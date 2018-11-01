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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Yılmaz Vural önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Milliyet
Yılmaz Vural: 'Fenerbahçe'den teklif alırsam...'
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01 Kasım 2018 05:12
Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Yılmaz Vural, "Galatasaray derbisi kötü gidişi bitirmek için bir şanstır" dedi.

Fenerbahçe'nin başarısı için her türlü riske girilebileceğini söyleyen Yılmaz Vural, şunları söyledi:

Varsayımla konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Fenerbahçe ile ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim. Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. İşbaşına gelecek teknik direktör sadece takım kadrosuyla değil, koca bir camia ile birlikte yola çıkacaktır. Bu beraberlik çok büyük bir güç yaratır.

"Affetmek gerekli"

Fenerbahçe'nin kadrosunda kaleciden Soldado'ya kadar milli takımlarda oynayan çok değerli oyuncular var. Futbol sosyal bir etkinliktir. Fenerbahçe taraftarlarını, seyirciyi tanımak, onlara dokunmak gerekir. Çalışan bir hoca ve takım için büyük - küçük farkı olmaz. Tek yol çalışmaktır.

Cuma günü Galatasaray'la derbi maçı var. Bu maç kötü gidişi bitirmek için bir şanstır. Şahsen ben böyle bir şansı yakalamak için her türlü riske girerim.

Vural ayrıca "Bir futbolcu grubunda bazı oyuncuları cezalandırmak kulübün elini zayıflatır. Volkan, Aatıf ve Dirar'ın bir an önce affedilmesi yararlı olur" dedi.

"Teklif alırsam..."

-"33 yılda 28 ayrı takım çalıştırdım. 700'den fazla maçın sorumluluğunu taşıdım. Halkım da futbol camiası da beni tanıyor. Fenerbahçe'den teklif alırsam, onur duyarım. Euro, Dolar ya da TL hesabı yapmam!"

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