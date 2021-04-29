Yılmaz Vural: 'Fenerbahçe maçı çok önemli'

BB Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Başakşehir'in 10 kişi kalmasını değerlendiremediklerini ifade eden Yılmaz Vural, "Maça çok iyi başladık ve golümüzü attık, sonrasında rakip 10 kişi kaldıktan sonra bizim tempomuz düştü. Zaten bizim önde karşılamamız gerekiyordu ama bunu yapamadık. Oyuncu kafasında çok şey düşünüyor, kendi kafasına göre bir yöntem bulmaya çalışıyor ama daha önce konuştuğumuz yöntemleri uygulanması gerekiyor" dedi.



"BİZ VAR'SIZ OYNUYORUZ ZATEN"



Erzurumspor'un şu ana kadar VAR'sız oynadığının altını çizen Yılmaz Vural, "54. dakikada golü yediğimiz pozisyon VAR'dan döndü, hem de birçok pozisyon geçtikten sonra VAR'dan döndü. Kırılma noktası orası. Biz bugüne kadar VAR'sız oynuyoruz zaten" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmak zorunda olduklarını belirten Yılmaz Vural, "Bizim kaybımızın nedeni rakibin şansı, penaltı pozisyonu, Gomes'in kaçırdığı mutlak pozisyon... Böyle anlatırız... 3 maçımız kaldı, 45 puan yapmak şimdi daha zorlaştı ama inanıyorum. Çocukları da soyunma odasında öptüm, yarınki antrenmanı da iptal ettim. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



