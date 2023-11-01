Yılmaz Vural'dan kupada iddialı başlangıç

Yılmaz Vural, Menemen FK'nin başındaki çıktığı ilk maçta Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek ilk maçını galip tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yılmaz Vural'dan kupada iddialı başlangıç
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01 Kasım 2023 16:44
Son güncelleme 01 Kasım 2023 16:46
Teknik direktör Yılmaz Vural'ın ilk maçına çıktığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki Menemen FK-Nevşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 59. dakikasında Mertcan Açıkgöz ve 61. dakikasında Sedat Şahintürk'le goller bulan Menemen FK, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek kupada adını 4. tura yazdırdı.

Takımının başında ilk maçına çıkan Yılmaz Vural, sahadan galibiyetle ayrıldı.

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