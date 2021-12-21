Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Deneyimli Türk teknik adam Yılmaz Vural, adının Fenerbahçe ile anılması üzerine kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



Yılmaz Vural, "Yine trend topic olmuşum. Bana olan güveninize sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." ifadelerini kullandı.



68 yaşındaki teknik adam, sonra olarak geçen sezon sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştırmıştı.





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