Yılmaz Vural: 'Böyle sistem mi olur?'

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hakemler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



"VAR'A RAĞMEN HATA OLUNCA..."



Ligdeki hakemlerin Erzurumspor aleyhine kritik hatalar yaptığını söyleyen Yılmaz Vural "Hakemler 5 maçımızda hayati hatalar yaptı. Gol verilmedi, penaltı verilmedi... Geçen hafta penaltımız iptal oldu, Allah büyük ve 90+6'da attık. Atmasak, düşmüştük. Hakem olarak düşünüyorum, bir takımın düşmesine neden olsam, ne olurum acaba? Nasıl hissederim? Koskoca bir kent. Futbol sadece spor değil, sosyal psikolojiyi etkiliyor. Sorumlu olduğumuz büyük bir kesim var. Hepimiz kardeşiz. 1. Lig de lig, dünyanın sonu değil ama bırakın ya... Görerek karar verin. VAR geldi, hala hata yapılıyorsa, bir tesadüf, iki tesadüf, üç tesadüf... O zaman 'Acaba?' mı diyor insan." dedi.



"SERGEN YALÇIN KİBARCA ANLATTI"



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kayserispor maçı sonrasındaki hakem eleştirilerini hatırlatan Yılmaz Vural "Sergen Yalçın'ın konuşmalarını duydunuz, kibar kibar anlatmaya çalışıyor. Her maçtan sonra hakem arkadaşımız kötü de yönetse teşekkür etmeye çalıştım. Hatta eleştiriliyorum bu konuda. Hepsini tanıyorum, kötü niyetli değiller. Nasıl onu milletin kucağına atayım?" diye konuştu.



"BÖYLE BİR SİSTEM Mİ OLUR?"



Açıklamalarına devam eden Yılmaz Vural "Bakıyorsunuz, ağlayan, bağıranın işine olaylar gelişiyor. Böyle bir sistem mi olur? İnsanlığın kaybettiği yerde her şey dejenere olmuştur. Lütfen empati yapsınlar." diyerek sözlerini noktaladı.



