Yılmaz Vural: 'Akhisar'a şampiyonluk yakışır'

TFF Birinci Lig'de son haftaya 2. sıradaki Erzurumspor BŞB'nin 2 puan gerisinde Play- Off'u garantilemiş olarak giren Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, az da olsa direkt Süper Lig şanslarının sürdüğünü söyledi.



Ligde üst üste 4 galibiyet alarak en formda takım olan yeşil-siyahlılarda, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor" diyen Vural; "Erzurum son hafta Ümraniye'yi kağırlayacak. Ümraniye'nin rakibini yenecek gücü var. Bizim 1 puan üzerimizdeki Adana Demir da İstanbulspor'la karşılaşacak. İstanbulspor bize yenildikten sonra çıktığı 2 maçı da kazandı. Bu tip son maçlar stresli olur. Ancak Akhisarspor'a şampiyonluk yakışır" dedi. Puan hesabı yapmak için öncelikle kendilerinin son hafta Keçiörengücü'nü yenmeleri gerektiğini belirten Vural, şöyle konuştu: "Rakibimiz geçen hafta 14 haftadır yenilmeyen Karagümrük'ü yendi. Zor maç olacak ama kazanmak zorundayız." dedi.



