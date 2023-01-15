Yılmaz Vural: '10 maç kazanalım yeter'

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü, 3-1 mağlup oldukları Bodrumspor maçı sonrası sahada hatalar yaptıklarını söyledi.Sonuç olarak bakıldığında oynanan futboldan memnun olduğunu dile getiren Vural," diye konuştu.Sahada yaptıkları değişikliğinde sonuç getirmediğini anlatan Vural," ifadelerini kullandı.Takımın 3 puanını silinmesiyle ilgili ise Vural,dedi.Vural, top kaybetmenin fazla olduğuna işaret ederek,değerlendirmesinde bulundu.