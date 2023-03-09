Yılmaz Özdil Sözcü'den ayrıldı mı? Yılmaz Özdil neden istifa etti?

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Yılmaz Özdil, uzun süre köşe yazdığı Sözcü Gazetesi'ndeki görevinden ayrıldı. Özdil, sürpriz ayrılık haberini twitter hesabından duyurdu."Sözcü gazetesinde buraya kadar... Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın."Yılmaz Özdil, yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV'deki görevinden de daha önce ayrılmıştı.1965'te İzmir'de doğdu. İzmir Atatürk Lisesinden sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünü bitirdi. Yeni Asır'da mesleğe muhabirlik yaparak başladı.1994'te Milliyet'te Yazı İşleri Müdürü oldu. 1995'te aynı görevle Sabah gazetesine geçti. 1999 yılında Cem Uzan'ın sahibi olduğu Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Daha sonra Sabah gazetesine döndü ve ATV haber genel yayın yönetmenliği yaptı.ATV ve Sabah'ın TMSF'ye devredilmesinin ardından Yılmaz Özdil, Hürriyet gazetesine geçti. 2008 yılında Uğur Dündar'la Star TV Ana Haber bültenini yayın yönetmenliğini yaptı. Hürriyet'in üçüncü sayfasındaki köşesinde yazmaya başladı. 15 Ağustos 2014'te Hürriyet'teki görevinden istifa etti. Sözcü Gazetesi'ne geçti. 10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü gazetesinde yazdı.26 Ekim 2022'de Sözcü TV genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Ardından 7 Mart 2023 tarihinde bu görevden de ayrıldı.