Yılmaz Işık: "Süper Lig hakemleri Galatasaraylı"

Fenerbahçe Kongre Üyesi Yılmaz Işık, Süper Lig hakemleriyle ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Haber; Sporx.com
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Yılmaz Işık: 'Süper Lig hakemleri Galatasaraylı'
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25 Haziran 2021 15:59
Fenerbahçe Kongre Üyesi Yılmaz Işık, Olağan Seçimli Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'deki hakemlerin birçoğunun Galatasaray'ı tuttuğunu iddia eden Işık, "Şu anda Süper Lig'de maç yöneten hakemlerin birçoğu holigan Galatasaraylıdır. Biz bu mücadeleyi sadece yönetim ile veremeyiz, Fenerbahçe'nin tüm dinamiklerinin hayata geçmesi gerekir" dedi.

Ayrıca Galatasaray'ın şike yaptığını söyleyen Yılmaz Işık, "Bir kulüp lehine yapılan vergi ve SPK kıyaklarının mutlaka kamuoyuna duyurulması lazım. Bu yapılan yanlışlıklarının hepsi her biri şikedir, vergi afları şikedir. Diğer kurumlarda çöreklenen üst düzey Galatasaray yetkililerinin yapmış olduğu kıyakların hepsi şikedir" ifadelerini kullandı.


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