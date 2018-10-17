Yılmaz Canpolat: 'Kalbimden geçen Trabzonspor'du'

"MİLLİ TAKIMA OYUNCU KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

"2'NCİ LİG'DE ÜST ÜSTE 3'TE 3 YAPAN TEK TAKIMIZ"

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur kura çekiminde Trabzonspor ile eşleşen Bugsaşspor'un Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Canpolat, basına özel açıklamalarda bulundu.Bordo-mavili ekibe karşı genç oyuncularla mücadele edeceklerini belirten Canpolat,u, onlara karşı bir sempatim var. Bizim futbolcularımızın hepsi genç. 97, 98, 99'lu çocuklarla oynuyoruz. Türkiye'nin en genç başkanına sahibiz, en genç oyuncularıyla oynuyoruz. Kurada Türkiye'nin en genç takımlarından birisiyle çıkmak, bizim için mutluluk verici. İyi maç olacak, iyi olan kazanacak" dedi.Türk futboluna yeni yetenekler çıkarmak istediklerini vurgulayan Canpolat, "ifadelerine yer verdi.Genç oyuncularla yollarına devam edeceklerini belirten Canpolat, sözlerini şu şekilde noktaladı:"Şu anda 2'nci Lig'de üst üste 3'te 3 yapan tek takımız biz. Ama yine de insanların şunu bilmesi gerekiyor, para her şey değildir.Altyapılara önem verdiğin sürece kazanırsın, yoksa kazanma şansın yok. Ayrıca şunu da söyliyeyim, bu ayın sonunda herhalde maç. Ankara'ya bizi seyretmelerini tavsiye ederim."