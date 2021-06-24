Yılmaz Akansu'dan Ali Koç'a ziyaret

Kayseri'nin önde gelen iş insanı Yılmaz Akansu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

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Yılmaz Akansu'dan Ali Koç'a ziyaret
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24 Haziran 2021 21:47
Kayseri'nin önde gelen iş insanı Akansu Grup Akansu Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akansu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Dostluk ziyaretinde yeni dönem Fenerbahçe konuşuldu. Yaklaşan genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a başarılarının devamını dileyen Akansu, ayrıca çok özel bir hediye takdim etti.

Yılmaz Akansu, Ali Koç ve Mustafa Koç'un kara kalemle çizilmiş tablosunu hediye ederek günün anlamlı ziyareti fotoğraf karesi ile ölümsüzleştirildi.




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