Yıllarca unutulmayacak! Türkiye GP tarihe geçti

Tarihe geçen ve yağışın damga vurduğu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand-Prix'de damalı bayrağı ilk gören Lewis Hamilton oldu.
Lewis Hamilton, bu zaferiyle birlikte 7. dünya şampiyonluğunu elde etti ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.
Ferrari ise 2020 sezonunun en iyi derecesini elde ederek Sebastian Vettel 3. sırayı, Charles Leclerc ile 4. sırayı elde etti.
Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci sırayı elde ederken, pole pozisyonu elde eden Lance Stroll, pistin kurumasıyla birlikte yavaşladı ve 9. sırayı elde etti.
Tüm antrenman seanslarını önde götüren Max Verstappen, attığı spinler nedeniyle yarışı 6. sırada noktalayabildi.
Türkiye GP'de ilk 10
Lewis Hamilton, Mercedes
Sergio Perez, Racing Point
Sebastian Vettel, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, McLaren
Max Verstappen, Red Bull
Alexander Albon, Red Bull
Lando Norris, McLaren
Lance Stroll, Racing Point
Daniel Ricciardo, Renault
DETAYLAR BİRAZDAN...
Lewis Hamilton, bu zaferiyle birlikte 7. dünya şampiyonluğunu elde etti ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.
Ferrari ise 2020 sezonunun en iyi derecesini elde ederek Sebastian Vettel 3. sırayı, Charles Leclerc ile 4. sırayı elde etti.
Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci sırayı elde ederken, pole pozisyonu elde eden Lance Stroll, pistin kurumasıyla birlikte yavaşladı ve 9. sırayı elde etti.
Tüm antrenman seanslarını önde götüren Max Verstappen, attığı spinler nedeniyle yarışı 6. sırada noktalayabildi.
Türkiye GP'de ilk 10
Lewis Hamilton, Mercedes
Sergio Perez, Racing Point
Sebastian Vettel, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, McLaren
Max Verstappen, Red Bull
Alexander Albon, Red Bull
Lando Norris, McLaren
Lance Stroll, Racing Point
Daniel Ricciardo, Renault
DETAYLAR BİRAZDAN...