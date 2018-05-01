Yıllar sonra Lucescu ve Inter itirafı

İtalya futbolunun önemli kalecilerinden olarak gösterilen Gianluca Pagliuca, Inter'de Mircea Lucescu ile geçirdikleri dönemi anlattı.
Gianluca Pagliuca, Lucescu'nun şanssız bir dönem geçirdiğini söylerken ilginç bir itirafta da bulundu.
Romanya basınına konuşan Gianluca Pagliuca, Lucescu geldiğinde bile hala bazı oyuncuların eski hocaları Simoni'yi istedikerini söylerken ''Lucescu'nun sadece birkaç ayı oldu ve biraz şanssızdı. Onun da Inter ile yaptıklarının istediği seviyede olduğunu düşünmüyorum. Lucescu geldiğinde hala eski teknik direktör Gigi Simoni'yi isteyen oyuncular vardı. Pratikte Lucescu iyi bir hocaydı ama takımda bazı isimler hala Gigi Simoni'yi düşünüyordu'' ifadelerini kullandı.
Gianluca Pagliuca, Lucescu'nun ayrılacağını zaten bildiklerini de dile getirirken, ''Bize Lucescu'nun göreve kısa bir süre için geldiği söylenmişti. Bu da motivasyonumuzun yüksek olmasını engelliyordu. Ne yazık ki basında yazılanlar çok farklıydı'' dedi.
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Gianluca Pagliuca, Lucescu'nun şanssız bir dönem geçirdiğini söylerken ilginç bir itirafta da bulundu.
Romanya basınına konuşan Gianluca Pagliuca, Lucescu geldiğinde bile hala bazı oyuncuların eski hocaları Simoni'yi istedikerini söylerken ''Lucescu'nun sadece birkaç ayı oldu ve biraz şanssızdı. Onun da Inter ile yaptıklarının istediği seviyede olduğunu düşünmüyorum. Lucescu geldiğinde hala eski teknik direktör Gigi Simoni'yi isteyen oyuncular vardı. Pratikte Lucescu iyi bir hocaydı ama takımda bazı isimler hala Gigi Simoni'yi düşünüyordu'' ifadelerini kullandı.
Gianluca Pagliuca, Lucescu'nun ayrılacağını zaten bildiklerini de dile getirirken, ''Bize Lucescu'nun göreve kısa bir süre için geldiği söylenmişti. Bu da motivasyonumuzun yüksek olmasını engelliyordu. Ne yazık ki basında yazılanlar çok farklıydı'' dedi.
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