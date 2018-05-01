Yıllar sonra Lucescu ve Inter itirafı

İtalya futbolunun önemli kalecilerinden olarak gösterilen'deile geçirdikleri dönemi anlattı.Gianluca Pagliuca, Lucescu'nun şanssız bir dönem geçirdiğini söylerken ilginç bir itirafta da bulundu.Romanya basınına konuşan Gianluca Pagliuca, Lucescu geldiğinde bile hala bazı oyuncuların eski hocaları Simoni'yi istedikerini söylerkenifadelerini kullandı.Gianluca Pagliuca, Lucescu'nun ayrılacağını zaten bildiklerini de dile getirirken,dedi.