Yılın takası: Lukaku-Vlahovic

Gelecek sezonda Romelu Lukaku'yu kadrosunda düşünmeyen Chelsea, Lukaku ile ilgili farklı planlar arıyor. Bu doğrultuda İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.



İngiliz basınının haberine göre; Chelsea, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'i Romelu Lukaku ile takas karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Mutlak santrfor transferi yapmak isteyen Chelsea'nin ilk sırasında Vlahovic'i bulundurduğu ve oyuncuyu kadrosuna katmak için Lukaku'nun takasının yanı sıra Juventus'a 46 milyon euro bonservis ödeyebileceği iddia edildi.



JUVENTUS SICAK BAKIYOR



Haberde; Chelsea ve Juventus'un görüşmelerine devam ettiği, İtalyan devi Juventus'un takas formülüne sıcak baktığı ifade edildi.



SEZON PERFORMANSLARI



Geçtiğimiz sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku, 37 maçta forma giyerken 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ise geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 14 gol ve 4 asistlik skor üretti.



