Yılın takası için 1 imza kaldı!

Bir süredir Nelson Semedo'nun transferi için Barcelona ile görüşen Juventus, oyuncuları Miralem Pjanic, Mattio De Sciglio ve 25 milyon euro karşılığında Katalan Kulübü'nü ikna etti.
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport Gazetesi'nin haberine göre; iki taraf transfer için anlaşmaya vardı.
Yapılan anlaşmada birçok detayın olduğu ve transfer müzakerelerinin saatlerce sürdüğü belirtildi.
BİR İMZA KALDI
Semedo ve Juventus, anlaşma için son aşamaya geldiler. Pjanic ve De Sciglio ise çoktan Barcelona ile anlaştılar. Geriye kalan tek aşama, Portekizli sol bek Nelson Semedo'nun Juventus'a imza atması ile sonlanacak.
PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON
Nelson Semedo'nun piyasa değeri 50 milyon avro ve Barcelona bu anlaşma ile oldukça tatmin olacak. Barcelona'da 2 oyuncu ve 25 milyonun Lautaro Martinez transferi için kullanılması da gündeme gelebilir.
İKİ ÖNEMLİ GÜÇLENDİRME
Kadrosunu iki isimle güçlendirecek Barcelona, aynı zamanda gönderdiği sağ bek oyuncusunun boşluğunu da hemen doldurmuş olacak.
Sağ bek mevkisinde görev yapan 27 yaşındaki Mattio De Sciglio, bu sezon sakatlıklar nedeniyle zor zamanlar geçirdi. Bu sezon 12 maça çıkabilen oyuncu, birçok maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı.
30 yaşındaki Boşnak orta saha Miralem Pjanic ise, bu sezon 32 resmi maçta boy gösterdi. Pjanic, bu maçlarda takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Juventus yolundaki Nelson Semedo ise, bu sezon 29 resmi maçta forma giydi ve takımına 5 asist ile katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport Gazetesi'nin haberine göre; iki taraf transfer için anlaşmaya vardı.
Yapılan anlaşmada birçok detayın olduğu ve transfer müzakerelerinin saatlerce sürdüğü belirtildi.
BİR İMZA KALDI
Semedo ve Juventus, anlaşma için son aşamaya geldiler. Pjanic ve De Sciglio ise çoktan Barcelona ile anlaştılar. Geriye kalan tek aşama, Portekizli sol bek Nelson Semedo'nun Juventus'a imza atması ile sonlanacak.
PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON
Nelson Semedo'nun piyasa değeri 50 milyon avro ve Barcelona bu anlaşma ile oldukça tatmin olacak. Barcelona'da 2 oyuncu ve 25 milyonun Lautaro Martinez transferi için kullanılması da gündeme gelebilir.
İKİ ÖNEMLİ GÜÇLENDİRME
Kadrosunu iki isimle güçlendirecek Barcelona, aynı zamanda gönderdiği sağ bek oyuncusunun boşluğunu da hemen doldurmuş olacak.
Sağ bek mevkisinde görev yapan 27 yaşındaki Mattio De Sciglio, bu sezon sakatlıklar nedeniyle zor zamanlar geçirdi. Bu sezon 12 maça çıkabilen oyuncu, birçok maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı.
30 yaşındaki Boşnak orta saha Miralem Pjanic ise, bu sezon 32 resmi maçta boy gösterdi. Pjanic, bu maçlarda takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Juventus yolundaki Nelson Semedo ise, bu sezon 29 resmi maçta forma giydi ve takımına 5 asist ile katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın