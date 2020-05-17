Yılın takası için 1 imza kaldı!

Bir süredir'nun transferi içinile görüşen, oyuncularıvekarşılığında Katalan Kulübü'nü ikna etti.'nin haberine göre; iki taraf transfer için anlaşmaya vardı.Yapılan anlaşmada birçok detayın olduğu ve transfer müzakerelerinin saatlerce sürdüğü belirtildi.Semedo ve Juventus, anlaşma için son aşamaya geldiler. Pjanic ve De Sciglio ise çoktan Barcelona ile anlaştılar.Nelson Semedo'nun piyasa değeri 50 milyon avro ve Barcelona bu anlaşma ile oldukça tatmin olacak. Barcelona'da 2 oyuncu ve 25 milyonun Lautaro Martinez transferi için kullanılması da gündeme gelebilir.Kadrosunu iki isimle güçlendirecek Barcelona, aynı zamanda gönderdiği sağ bek oyuncusunun boşluğunu da hemen doldurmuş olacak.Sağ bek mevkisinde görev yapan 27 yaşındaki Mattio De Sciglio, bu sezon sakatlıklar nedeniyle zor zamanlar geçirdi. Bu sezona çıkabilen oyuncu, birçok maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı.30 yaşındaki Boşnak orta saha Miralem Pjanic ise, bu sezonta boy gösterdi. Pjanic, bu maçlarda takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.Juventus yolundaki Nelson Semedo ise, bu sezonta forma giydi ve takımınaile katkı sağladı.