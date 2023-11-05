Yılın okçusu ödülüne Türkiye'den 3 aday

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yılın sporcusu oylamasında Türkiye'den de 3 okçu yarışacak.



Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 9 kategorinin 3'ünde Türk sporcular yılın sporcusu ödülüne aday gösterildi.



Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, paralimpik erkekler kategorisinde Bahattin Hekimoğlu ve paralimpik kadınlar kategorisinde Öznur Cüre Girdi, Dünya Okçuluk Federasyonunun sporseverlerin değerlendirmesine sunacağı oylamada yer alacak.



Sporseverler, 10 Kasım'dan itibaren "www.worldarcheryawards.com" adresinden 10 Aralık'a kadar oylamaya katılabilecek.



