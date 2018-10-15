  •  
    Beşiktaş'ta MÜJDE gibi açıklama var: Sakatlık...
  •  
    F.Bahçe için sürpriz 10 numara! Yeni kurtarıcı..
  •  
    "Lucescu giderse yine Fatih Terim gelir kesin"
  •  
    A Milli Takım'ın aslında
    Arda Turan'a ihtiyacı var
  •  
    FIFA19'da transferden kurulu en iyi kadro belli

Yılın maçı! Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov

Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti. İkilinin 2019'un ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yılın maçı! Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2018 20:53
Boksta herkesin merak ettiği maç gerçek oluyor! 27'de 27 yapan Khabib Nurmagomedov'un ''Ormanda tek bir kral vardır. Haydi Floyd şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0...'' sözlerine Floyd Mayweather'dan cevap geldi.

Kariyerinde çıktığı 50 maçın tamamını kazanan Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını sosyal medyadan kabul etti.

İki yenilgisiz dövüşçünün 2019 yılının ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için