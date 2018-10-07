  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Yılın golcüsü Piatek attı ama Parma'ya karşı yetmedi!

Yılın golcüsü Krzysztof Piatek Genoa adına yine golünü attı ama Parma 3-1 kazandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yılın golcüsü Piatek attı ama Parma'ya karşı yetmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2018 15:43
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Genoa ile Parma karşı karşıya geldi. Luigis Ferraris'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Parma, 3-1'lik skorla kazandı.

Genoa, bu sezonun flaş golcüsü Krzysztof Piatek, 6. dakikada sahneye çıktı ve Genoa'yı öne geçirdi.

Parma, bu gole 3 sürpriz golle karşılık verdi. 16. dakikada Luca Siligardi'nin asistiyle Luca Rigoni, 26. dakikada bu kez Rigoni'nin asisti Siligardi'nin golüyle öne geçti. 30. dakikada Fabio Ceravolo maçın skorunu belirledi.

Genoa'nın sezon başında 4.5 milyon Euro'ya Cracovia Krakow'dan aldığı Piatek, bu maçta attığı golle birlikte Serie A'da 7 maçta 9 gol, toplamda 8 maçta 13 gol istatistiğine ulaştı.

Bu sonucun ardından Parma 13 puana yükseldi, Genoa ise 12 puanda kaldı. Parma gelecek hafta Lazio'yu ağırlayacak. Genoa ise Juventus deplasmanına gidecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için