İtalya Serie A'nın 8. haftasında Genoa ile Parma karşı karşıya geldi. Luigis Ferraris'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Parma, 3-1'lik skorla kazandı.Genoa, bu sezonun flaş golcüsü Krzysztof Piatek, 6. dakikada sahneye çıktı ve Genoa'yı öne geçirdi.Parma, bu gole 3 sürpriz golle karşılık verdi. 16. dakikada Luca Siligardi'nin asistiyle Luca Rigoni, 26. dakikada bu kez Rigoni'nin asisti Siligardi'nin golüyle öne geçti. 30. dakikada Fabio Ceravolo maçın skorunu belirledi.Genoa'nın sezon başında 4.5 milyon Euro'ya Cracovia Krakow'dan aldığı Piatek, bu maçta attığı golle birlikte Serie A'da 7 maçta 9 gol, toplamda 8 maçta 13 gol istatistiğine ulaştı.Bu sonucun ardından Parma 13 puana yükseldi, Genoa ise 12 puanda kaldı. Parma gelecek hafta Lazio'yu ağırlayacak. Genoa ise Juventus deplasmanına gidecek.