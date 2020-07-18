Fırtına gibi geçen bir sezon izledik! Müthiş maçlar, büyük heyecanlar, atışmalar ve yüksek rekabetle geçirdiğimiz ligimizde şampiyon Başakşehir oldu. Biz de Sporx ekibi olarak "Yılın en"lerini size soruyoruz.
Yılın en iyilerini seçiyoruz!
Süper Lig'de bu yılın en iyilerini hep beraber seçiyoruz!
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18 Temmuz 2020 01:27
- 19:10 Erzurum'da Süper Lig aşkına dev ekran kuruldu!
- 19:04 Fenerbahçe'de "gençlik projesi" devam ediyor! 19'luk isme teklif...
- 18:53 Eljero Elia: "Koronavirüsten önce ayrılmaya karar verdim"
- 18:39 Mariano: "Falcao 22 maçta oynamadı"
- 18:15 Ahmet Çakar: "Akbaba gibiler, Galatasaray'ı seçime götürecekler"
- 18:14 Macaristan'da pole pozisyonu Hamilton'ın!
- 18:10 Ahmet Çakar: "Yabancı sınırının daha da azalması lazım"
- 17:57 Acun Ilıcalı'nın takımı şov yaptı: 9-1!
- 17:20 Fenerbahçe Beko'dan Kalinic'e teşekkür mesajı
- 17:19 Ahmet Ağaoğlu: "4 transferi bitirdik"
- 17:02 Premier Lig'e yükselen Leeds United şampiyonluğu da garantiledi
- 16:59 Ahmet Ağaoğlu'ndan Filip Novak göndermesi
- 16:54 Kayserispor, kümede kalma yolunda Başakşehir'e karşı
- 16:53 Annesinin pazar parasıyla başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu
- 16:41 Ahmet Ağaoğlu: "Sörloth transferinde küfür yedim"
- 16:02 Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
- 15:59 Myers: "Playoffları izlemek, bizim için zor olacak"
- 15:52 Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
- 15:42 Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı
- 15:40 Yeni Malatyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
- 15:37 Brogdon, antrenmanda önlem olarak maske takmaya başladı
- 15:36 OGM Ormanspor, Dwight Hardy ve Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattı
- 15:34 Darüşşafaka Tekfen, ABD'li basketbolcu Grant Jerrett'ı transfer etti
- 15:24 Bledsoe, Bucks'ın sezon açılışına yetişebilir!
- 15:23 Kastamonu Belediyespor, Amra Pandzic'in sözleşmesini uzattı
- 15:12 Sivasspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
- 15:09 Medipol Başakşehir 6. şampiyon olmak istiyor
- 15:06 Şampiyon Hatayspor kupasını pazartesi günü alacak
- 14:59 Şampiyonluk, Medipol Başakşehir'in kasasını dolduracak
- 14:56 Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı
- 14:53 Yukatel Denizlispor, Alanya'ya gitti
- 14:47 Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında öne çıkanlar
- 14:41 Ali Koç: "Max Kruse hayatının pokerini oynadı"
- 14:38 Milli atletler Guliyev, Altıntaş ve Safer aynı evde olimpiyatlara hazırlanıyor
- 14:30 Formula 1'de sıradaki durak Macaristan
- 14:28 Menemenspor'da en fazla forma giyen, kaleci Selmani oldu
- 14:26 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a mesaj
- 14:25 Hasan Kartal: "İsmail Hoca görevde kalmalıydı"
- 14:18 Alex, Fenerbahçe'ye dönecek mi? Ali Koç açıkladı
- 14:12 Beşiktaş ikinci devrede, Fenerbahçe her iki yarıda etkili
- 13:57 Derbilerin vazgeçilmez rengi: Kırmızı
- 13:51 Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 351. randevu
- 13:44 Robinson, Wilt'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor!
- 13:41 Derbide golcülerin rekabeti yaşanacak
- 13:30 Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın adı turnuvayla yaşatılacak
- 13:30 Beverley: "Kawhi bir makine, ben kendimi sıkı çalışıyor sanırdım..."
- 13:25 Sosa'sız Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek
- 13:21 Medipol Başakşehir şampiyonluk için sahaya çıkıyor
- 13:21 Monaco'da teknik direktör gönderildi
- 13:11 Nikola Kalinic'in yeni adresi belli oldu
- 13:07 Lillard, "Zamanımızı boşa harcamayalım" mesajını açıkladı!
- 13:04 Trabzonspor ile Konyaspor 38. randevuda
- 12:58 Sezonun son derbisi Dolmabahçe'de oynanacak
- 12:52 MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile kritik bir maça çıkıyor
- 12:47 Fenerbahçe, 3 eksikle Beşiktaş'a konuk olacak
- 12:44 Gençlerbirliği 7 eksikle, Sivasspor'a konuk olacak
- 12:42 Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
- 12:29 Fenerbahçe'ye sağ bek önerisi; Ezequiel Schelotto
- 12:27 Adem Büyük, Falcao ve Andone'yi solluyor
- 12:21 "Bir Metin, Ali, Feyyaz daha gelmez"
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