Yılın en iyilerini seçiyoruz!

Süper Lig'de bu yılın en iyilerini hep beraber seçiyoruz!

Yılın en iyilerini seçiyoruz!
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18 Temmuz 2020 01:27
Fırtına gibi geçen bir sezon izledik! Müthiş maçlar, büyük heyecanlar, atışmalar ve yüksek rekabetle geçirdiğimiz ligimizde şampiyon Başakşehir oldu. Biz de Sporx ekibi olarak "Yılın en"lerini size soruyoruz.


 


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