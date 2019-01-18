Yılın en farklı 5 spor etkinliği

Türkiye, 2019'da dünya çapında birçok spor organizasyonunun yanı sıra çok farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Rize'de el yapımı tahta arabaların yokuş aşağı kapıştığı Formulaz'dan, Kayseri'de buz gibi suyla dolu kar havuzuna en iyi atlayışı gerçekleştirenin seçildiği Red Bull Kar Havuzu'na kadar birçok farklı etkinlik izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak.Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, 5. yılını Kayseri'de kutlayacak. 16 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile katılacak, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.Paper Wings, uluslararası kağıt uçak yarışmasında teknik ve yaratıcılık öne çıkacak. Ülke çapındaki çeşitli üniversitelerde yapılacak bölge elemelerinde yarışacak kağıt uçak pilotları, üç farklı kategoride (en iyi akrobasi uçuşu, en uzun havada kalma süresi, kat edilen en fazla mesafe) değerlendirilecek. Ülke şampiyonları Avusturya'da kozlarını paylaşacak.Kış sporlarının merkezi haline gelen Erciyes'te kar voleybolu heyecanına ev sahipliği yaptı. Renkli görüntülere sahne olan Kar Voleybolu Avrupa Turu 2. Etap karşılaşmalarında Türkiye kadınlarda bronz madalya aldı. Kürsüde ise Rusya ağırlığı vardı.Ata sporumuz yağlı güreşi, bir modern zamanlar eğlencesi ile bir araya getiren etkinlikte yarışmacılar yağlı parmaklarıyla güreşe tutuşuyorlar. Şampiyona ise sembolik bir altın kemer var.Karadenizlilerin yaklaşık yüzyıl önce yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için ürettikleri tahta arabalar, Red Bull Formulaz kapsamında 10 yıldır yarışıyor. Rize'nin Tunca beldesinde gerçekleşen etkinliğe ilgi her geçen yıl daha da artıyor.