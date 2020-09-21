Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın orta sahada gösterdiği performans taraflı tarafsız herkes tarafından takdir edildi. Fatih Terim, Taylan Antalyalı için "Çok iyi oynuyor, daha da aşama yapacak. 10 numaraydı, 6 numara oynuyor. Bugün dünya futbolunun kabul ettiği modern bir 6 numara gibi oynuyor" derken, Arda Turan ise Başakşehir maçının ardından takım arkadaşıyla fotoğrafını paylaşarak "Xavi misin ben aslanım benim" ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon başında transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcunun performansını spor yazarları da değerlendirdi. Birçok isim, Taylan Antalyalı için övgü dolu ifadeler kullandı.



"TAYLAN AHTAPOT GİBİ"



Ahmet Çakar, Taylan Antalyalı ile ilgili olarak "Taylan dün gece sahanın yıldızı oldu. Ahtapot gibi. Çok güçlü, devamlılığı var, az da pozisyon hatası yapıyor." ifadelerini kullandı.



"MÜTHİŞ İŞ YAPIYOR"



Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı futbolcu için "Taylan müthiş iş yapıyor. Hani lastik patlar da yapıştırır kullanırız ya her tarafa o koşuyor." dedi.



"YILIN EN BÜYÜK TRANSFERİ"



Ömer Üründül ise 25 yaşındaki futbolcu hakkında "Bana göre bu senenin en büyük transferi Taylan." yorumunu yaptı.



"TAYLAN'I ALKIŞLIYORUM"



Levent Tüzemen de Taylan Antalyalı için "Başakşehir gibi gövdeli orta sahaya rağmen tek Taylan ile mücadele etmek yürekli bir davranıştı. Son sözüm Taylan Antalyalı'ya... Tırnakları ile formayı kapan Taylan'ın çalışkanlığını alkışlıyorum." dedi.







