Yılın çaylağı: Karim Adeyemi

Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki yıldızı Karim Adeyemi 2022-2023 sezonunda Bundesliga'nın en iyi genç yeteneği ödülünü kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Yılın çaylağı: Karim Adeyemi
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18 Mayıs 2023 17:49
Almanya Bundesliga'da ilk sezonunu geçiren Borussia Dortmundlu Karim Adeyemi, kulüpteki ilk sezonuna hızlı başladı. Taraftarlar ve gazetecilerin oylarıyla belli olan Bundesliga yılın çaylağı ödülünde Karim Adeyemi; Matthijs de Ligt, Henning Matriciani, Lee Buchanan, Tom Krauß ve Junior Dina Ebimbe gibi isimleri geride bırakarak bu ödülün sahibi oldu. Adeyemi bu ödüle gideken Bundesliga'da çıktığı 22 maçta 6 gol 6 asistlik katkı verdi.

DEMBELE'DEN SONRA İLK

Karim Adeyemi, Ousmane Dembele'nin 2016-2017 sezonunda kazanmasının ardından bu ödülü kazanan ilk Borussia Dortmund oyuncusu'da olmayı başardı

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