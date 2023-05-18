Yılın çaylağı: Karim Adeyemi

Almanya Bundesliga'da ilk sezonunu geçiren Borussia Dortmundlu Karim Adeyemi, kulüpteki ilk sezonuna hızlı başladı. Taraftarlar ve gazetecilerin oylarıyla belli olan Bundesliga yılın çaylağı ödülünde Karim Adeyemi; Matthijs de Ligt, Henning Matriciani, Lee Buchanan, Tom Krauß ve Junior Dina Ebimbe gibi isimleri geride bırakarak bu ödülün sahibi oldu. Adeyemi bu ödüle gideken Bundesliga'da çıktığı 22 maçta 6 gol 6 asistlik katkı verdi.



DEMBELE'DEN SONRA İLK



Karim Adeyemi, Ousmane Dembele'nin 2016-2017 sezonunda kazanmasının ardından bu ödülü kazanan ilk Borussia Dortmund oyuncusu'da olmayı başardı



